Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после ослабления локдауна

Королева Великобритании Елизавета II провела свою первую личную встречу в этом году в среду - через два дня после того, как в стране был ослаблен строгий локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

94-летняя королева, которая продолжала выполнять свои официальные обязанности по видеосвязи с тех пор, как в начале года был введен локдаун, посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде, чтобы отметить столетие Королевских ВВС Австралии.

Раннимед расположен недалеко от Виндзорского замка, к западу от Лондона, где королева оставалась со своим 99-летним мужем принцем Филиппом.

"Давно я здесь не была", - сказала Елизавета II по прибытии.

Последнее мероприятие, которое она посетила публично, состоялось в декабре в Виндзорском замке, когда она поблагодарила местных волонтеров и ключевых работников в борьбе с эпидемией.

Королева редко покидала замок с момента вспышки пандемии в марте прошлого года.

Напомним, в понедельник в Великобритании начался второй этап отмены коронавирусных ограничений в соответствии с графиком правительства по выходу из национального карантина.

Следующий этап смягчения правил состоится не ранее 12 апреля, когда снова откроются второстепенные магазины, а рестораны и пабы будут обслуживать посетителей на открытых площадках.

В Британии прививки от коронавируса получили более 30 млн человек.