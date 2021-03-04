У Франції розкритикували намір двох країн ЄС співпрацювати з Ізраїлем щодо вакцин

У Міністерстві закордонних справ Франції критично відреагували на звістки про намір Австрії та Данії співпрацювати з Ізраїлем для виробництва вакцини від коронавірусу, наголосивши, що для блоку важливо мати єдиний підхід.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP, про це сказала речниця МЗС.

"Ми переконані, що найефективніше рішення для того, щоб забезпечити потреби вакцинації - покладатися на європейську "рамку". Це забезпечить солідарність між країнами-членами, що зараз важливіше, ніж будь-коли, та нашу спільну ефективність", - сказала вона.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан визнав, що у вакцинаційній політиці ЄС були невдачі, але висловив жаль з приводу спроб окремих країн-членів діяти окремо.

Як вже повідомлялося, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер вирушать з візитом до Ізраїлю, під час якого планується обговорювати співпрацю щодо виробництва вакцин.

Себастьян Курц висловив думку про те, що Європейське медичне агенство - регулятор ЄС - надто повільно задтверджує вакцини, та що країна більше не може розраховувати виключно на ЄС.

Прем’єрка Данії у своїх коментарях зауважила, що перемовини з Ізраїлем не означають нестачу довіри до ЄС, але країни мають зробити усе можливе, щоб прискорити виробництво вакцини.