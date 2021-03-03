ЄС розглядає можливість переходу на екстрене схвалення вакцин від коронавірусу

Європейська комісія розглядає можливість видавати екстрені дозволи на вакцини проти COVID-19 як швидшу альтернативу суворим умовним маркетинговим дозволам, які використовувалися зараз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Потенційні зміни відбуваються у зв'язку з тим, що керівництво ЄС і регулятор лікарських засобів блоку відчувають зростаючий тиск через критику повільного процесу затвердження вакцин, що став причиною повільного розгортання щеплень в порівнянні з США і Великою Британією.

"Ми готові обговорити з країнами-членами всі можливі шляхи прискорення затвердження вакцин", - заявив представник Комісії після того, як це питання обговорювалося раніше у вівторок на зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Одним з варіантів може бути екстрений дозвіл на вакцини на рівні ЄС з поділом відповідальності між країнами-членами", - сказав представник, додавши, що робота над цим питанням може початися дуже швидко, якщо уряди ЄС підтримають цю ідею.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) зараз не може видавати екстрені дозволи, але у виняткових випадках може рекомендувати використання ліків до отримання дозволу на продаж.

Ця процедура використовувалася у квітні минулого року для початкового дозволу лікарям використовувати противірусний препарат Ремдесивір компанії Gilead як засіб проти COVID-19. Пізніше препарат отримав умовне схвалення EMA.

Національні дозволи на випадок надзвичайної ситуації дозволені відповідно до законів ЄС, але вони змушують країни брати на себе повну відповідальність, якщо з вакциною щось піде не так, тоді як при більш суворому дозволі на продаж фармацевтичні компанії несуть відповідальність за свої вакцини.

Раніше повідомлялося, що у Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca через небажання людей робити щеплення цим препаратом.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї.

Нагадаємо, останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.