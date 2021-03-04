Во Франции раскритиковали намерение двух стран ЕС сотрудничать с Израилем по вакцинам

В Министерстве иностранных дел Франции критически отреагировали на известия о намерении Австрии и Дании сотрудничать с Израилем для производства вакцины от коронавируса, отметив, что для блока важно иметь единый подход.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP, об этом сказала пресс-секретарь МИД.

"Мы убеждены, что эффективное решение для того, чтобы обеспечить потребности вакцинации - полагаться на европейскую" рамку ". Это обеспечит солидарность между странами-членами, которая сейчас важнее, чем когда-либо, и нашу общую эффективность", - сказала она.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что в прививочной политике ЕС были неудачи, но выразил сожаление по поводу попыток отдельных стран-членов действовать отдельно.

Как уже сообщалось, федеральный канцлер Австрии Курц и премьер Дании Метте Фредериксен в четверг отправятся с визитом в Израиль, в ходе которого планируется обсуждать сотрудничество по производству вакцин.

Курц выразил мнение о том, что Европейское медицинское агентство - регулятор ЕС - слишком медленно утверждает вакцины, и что страна больше не может рассчитывать исключительно на ЕС.

Премьер Дании в своих комментариях отметила, что переговоры с Израилем не означают недостаток доверия к ЕС, но страны должны сделать все возможное, чтобы ускорить производство вакцины.