Кулеба: якби Словаччина не вибачилась за слова прем'єра, була б відповідь України

Якби Словаччина відразу не вибачилася за некоректні слова глави уряду, Україна пішла б на подальші кроки.

Про це журналістам у четвер заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про обіцянку "Закарпатської України" в обмін на вакцину з Росії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

"Якби Словаччина відразу не вибачилася за ці слова, ми б пішли на подальші кроки, тому що такі речі не можна прощати. Однак для словацьких колег ця фраза також стала шоком, і тому відразу свої вибачення приніс міністр закордонних справ від імені держави, сьогодні вранці вибачення приніс і прем'єр-міністр Словаччини, він зробив це публічно", - сказав глава МЗС України.

Він додав, що ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну, ставити під сумнів її територіальну цілісність.

Нагадаємо, під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

"Європейська правда" опублікувала також відео скандальної заяви прем'єра. Його ви можете проглянути на нашому Youtube-каналі.