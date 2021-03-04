Кулеба: если бы Словакия не извинилась за слова премьера, был бы ответ Украины

Если бы Словакия сразу не извинилась за некорректные слова главы правительства, Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

Об этом журналистам в четверг заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на вакцину из России, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и поэтому сразу свои извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинения принес и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", - сказал глава МИД Украины.

Он добавил, что никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

"Европейская правда" опубликовала также видео скандального заявления премьера. Его можно посмотреть на нашем Youtube-канале.