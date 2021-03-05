МЗС змінить правила використання дипломатичних автобусів для боротьби з контрабандою

Міністерство закордонних справ України ініціює низку змін, щоб запобігти випадкам контрабанди і корупції, на кшталт такого, що трапився зі співробітниками посольства України в Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві.

"Мало покарати винних, потрібно змінити систему і вжити заходів, щоб запобігти такому в майбутньому. Вже готуються зміни правила використання дипломатичних автобусів. Розглядається можливість пломбування і трекінгу, фіксування чіткого опису того, що на борту", - сказав Кулеба.

Він також розповів, що в рамках чинної антикорупційної стратегії МЗС для використання диптранспорту буде підвищено рівень антикорупційного ризику з середнього до високого.

"З усіма відповідними наслідками. Ми зробимо все, щоб диптранспорт використовувався належним чином", - додав міністр.

В межах системи МЗС також буде посилена відповідальність не лише людей, які можуть бути схоплені на гарячому, але і їхніх керівників.

Нагадаємо, співробітники посольства України у Польщі були затримані на кордоні з контрабандою. Вони везли великі суми іноземної валюти готівкою та 16 кілограмів золота.