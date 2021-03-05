МИД изменит правила использования дипломатических автобусов для борьбы с контрабандой

Министерство иностранных дел Украины инициирует ряд изменений, чтобы предотвратить случаи контрабанды и коррупции, вроде того, что произошел с сотрудниками посольства Украины в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Мало наказать виновных, нужно изменить систему и принять меры, чтобы предотвратить такое в будущем. Уже готовятся изменения в правила использования дипломатических автобусов. Рассматривается возможность пломбирования и трекинга, фиксирование четкого описания того, что на борту", - сказал Кулеба.

Он также рассказал, что в рамках действующей антикоррупционной стратегии МИД для использования диптранспорта будет повышен уровень антикоррупционного риска со среднего до высокого.

"Со всеми вытекающими последствиями. Мы сделаем все, чтобы диптранспорт использовался должным образом", - добавил министр.

В рамках системы МИД также будет усилена ответственность не только людей, которые могут быть схвачены с поличным, но и их руководителей.

Напомним, сотрудники посольства Украины в Польше были задержаны на границе с контрабандой. Они везли большие суммы иностранной валюты наличными и 16 кг золота.