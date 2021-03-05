Кипр с 1 мая будет пускать вакцинированных туристов из Британии

Кипр объявил об открытии границ с 1 мая для граждан Великобритании, вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Мы сообщили британскому правительству, что с 1 мая мы позволим прибытие на Кипр тех британских граждан, которых привили вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, чтобы они могли прибыть сюда без необходимости негативного теста и без необходимости проходить карантин", - сказал заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

Туристы должны получить вторую дозу менее чем за семь дней до путешествия, добавил министр.

На данный момент в ЕС одобрены три вакцины - Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Moderna, однако неизвестно, каким образом от путешественников будут требовать доказать, что они были привиты.

Также следует отметить, что открытие состоится за две недели до того, как правительство Великобритании отменит ограничения на выезд за границу.

Британские туристы составляют самую большую группу туристов на Кипре и осуществили более миллиона поездок в 2019 году.

Кипр уже заключил подобное соглашение, позволяющее израильским туристам въезжать в страну с 1 апреля.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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