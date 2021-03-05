МОЗ залишив у "червоній зоні" всіх європейських сусідів України, крім Румунії

В оновленому списку країн "червоної" та "зеленої" зони, опублікованому МОЗ 5 березня, серед сусідів України "зелені" лише Румунія, Білорусь та Росія. У списку за минулий тиждень Білорусь була "червоною".

Про це повідомляє "Європейська правда".

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. В Україні цей показник зараз складає 239,6 - порівняно з 186,4 минулого тижня.

Серед країн Європи, у зелений список, крім Румунії, МОЗ помістив Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Грецію, Португалію, Швейцарію, Данію, Норвегію, Фінляндію, Ісландію, Хорватію, Боснію і Герцеговину, князівство Ліхтенштейн.

Туристичні Туреччина і Грузія, куди українці можуть в’їхати з негативним результатом тесту - у зеленій зоні. "Зеленим" залишається також Єгипет.

Загалом у "червоній" зоні зараз перебуває 54 країни, порівняно з 61 минулого тижня.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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