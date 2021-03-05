Минздрав оставил в "красной зоне" всех европейских соседей Украины, кроме Румынии

В обновленном списке стран "красной" и "зеленой" зоны, опубликованном Министерством здравоохранения 5 марта, среди соседей Украины "зеленые" - только Румыния, Беларусь и Россия. В списке за прошедшую неделю Беларусь была "красной".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. В Украине этот показатель сейчас составляет 239,6 - по сравнению с 186,4 на прошлой неделе.

Среди стран Европы в зеленый список, кроме Румынии, Минздрав поместил Великобританию, Ирландию, Германию, Грецию, Португалию, Швейцарию, Данию, Норвегию, Финляндию, Исландию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Лихтенштейн.

Туристические Турция и Грузия, куда украинцы могут въехать с отрицательным результатом теста - в зеленой зоне. "Зеленым" остается также Египет.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 54 страны, по сравнению с 61 на прошлой неделе.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

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