РФ пообіцяла незабаром "потішити" США новими санкціями

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова пообіцяла, що Москва незабаром опублікує свій стоп-лист у відповідь на останні санкції США щодо Росії.

Про це вона повідомила в п'ятницю в ефірі "Первого канала", пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"З огляду на, як вони (США) поводяться зараз, як вони опублікували відразу всі ці списки, я думаю, що ми їх скоро порадуємо. Робота ведеться. Не думайте, що якщо ми про неї не говоримо, то її немає", - сказала вона, відповідаючи на питання про терміни відповіді російської сторони на останні американські санкції, пов'язані з ситуацією навколо Навального.

"З огляду на їхній підхід до того, щоб надати всьому цьому такий феєричний інформаційний вимір, ми їх теж, як у нас люблять говорити, почули, сприйняли", - додала Захарова.

США 2 березня ввели санкції проти 7 росіян та кількох організацій через ситуацію навколо Навального.

Санкції США були узгоджені з Європейським Союзом, який наклав обмеження на 4 російських співробітників правоохоронних органів за їх роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.