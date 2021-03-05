РФ пообещала вскоре "порадовать" США новыми санкциями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва вскоре опубликует свой стоп-лист в ответ на последние санкции США в отношении России.

Об этом она сообщила в пятницу в эфире "Первого канала", пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Учитывая, как они (США) ведут себя сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках ответа российской стороны на последние американские санкции, связанные с ситуацией вокруг Навального.

"Учитывая подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическок информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли", - добавила Захарова.

США 2 марта ввели санкции против 7 россиян и нескольких организаций из-за ситуации вокруг Навального.

Санкции США были согласованы с Европейским Союзом, который наложил ограничения на 4 российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.