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Угорщина пришвидшить відмову від вугілля в енергетиці на 5 років

П'ятниця, 5 березня 2021, 17:05

Остання вугільна електростанція в Угорщині буде зупинена в 2025 році, а не в 2030 році, як це планувалось раніше. 

Про це заявив на цьому тижні держсекретар Угорщини у справах ЄС Аттіла Штайнер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

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"Наш план полягає в тому, щоб до 2030 року домогтися вуглецево-нейтрального виробництва електроенергії на 90%", - сказав Штайнер.

За його словами, Будапешт має намір досягти цього за рахунок збереження існуючих ядерних генеруючих потужностей і збільшення виробництва сонячної енергії до 6 ГВт.

"По-третє, ми хотіли б поетапно відмовитися від блоків, що працюють на бурому вугіллі, на нашій останній вугільній електростанції Матра до 2025 року", - додав він.

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Цю новину позитивно сприйняли як зелені активісти, так і робітники електростанції, які отримають підтримку з спеціального фонду ЄС.

Президент Угорщини Янош Адер оголосив про початковий план країни щодо відмови від вугілля до 2030 року, він зробив це на Саміті ООН по боротьбі зі зміною клімату в Нью-Йорку в 2019 році.

За словами Штайнера, Угорщина підписала зобов'язання ЄС щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року і вітає плани ЄС щодо посилення кліматичних цілей блоку на 2030 рік. 

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