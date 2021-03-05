Венгрия ускорит отказ от угля в энергетике на пять лет

Последняя угольная электростанция в Венгрии будет остановлена ​​в 2025 году, а не в 2030-м, как планировалось ранее.

Об этом заявил на этой неделе госсекретарь Венгрии по делам ЕС Аттила Штайнер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

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"Наш план состоит в том, чтобы к 2030 году добиться углеродно-нейтрального производства электроэнергии на 90%", - сказал Штайнер.

По его словам, Будапешт намерен достичь этого за счет сохранения существующих ядерных генерирующих мощностей и увеличения производства солнечной энергии до 6 ГВт.

"В-третьих, мы хотели бы поэтапно отказаться от блоков, работающих на буром угле, на нашей последней угольной электростанции Матра до 2025 года", - добавил он.

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Эту новость положительно восприняли как зеленые активисты, так и работники электростанции, которые получат поддержку со специального фонда ЕС.

Президент Венгрии Янош Адер объявил о первоначальном плане страны об отказе от угля к 2030 году, он сделал это на Саммите ООН по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке в 2019 году.

По словам Штайнера, Венгрия подписала обязательства ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году и приветствует планы ЕС по усилению климатических целей блока к 2030 году.