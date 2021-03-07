Швейцарці на референдумі вирішують, чи забороняти покривати обличчя

У неділю Швейцарія проводить референдум про заборону приховувати обличчя в громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Громадяни голосують щодо пропозиції ввести загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

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Ця заборона стосуватиметься і футбольних фанатів, а також лівих та правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

Головний аргумент прихильників ініціативи про заборону приховувати обличчя полягає в тому, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права, а носіння чадри чи нікабу ці права обмежує.

Багато хто також вважає, що заборона носіння предметів гардеробу, що приховують обличчя, зміцнить безпеку, допомагаючи протидіяти персонам, що порушують громадський порядок. Свою роль відіграє і аргумент боротьби з тероризмом.

Опоненти кажуть, що заборона, зокрема, на носіння нікабу позбавить багатьох мусульманок права і можливості виходити з дому і брати участь у суспільному житті. Адже заборона буде поширюватися на загальнодоступні вулиці і площі по всій Швейцарії, на громадський транспорт, робочі офіси, ресторани, магазини і спортивні арени. Винятки для туристок-жінок, наприклад з держав Перської затоки, не допускаються.

Парламентська більшість, що відкидає таку заборону, підготувала свою контрпропозицію, у центрі якої - заборона приховувати обличчя тільки в разі, якщо представники влади хочуть провести персональну ідентифікацію особи.

Парламентський альтернативний законопроєкт також передбачає пакет заходів щодо заохочення гендерної рівності та удосконалення процесу соціальної інтеграції в Швейцарії жінок-мусульманок, перш за все з числа мігрантів.