ЄС і США домовилися про торговельні квоти на сільгосппродукцію

Європейський Союз і Сполучені Штати завершили переговори щодо коригування сільськогосподарських квот Світової організації торгівлі після виходу Великої Британії з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

"Це кульмінація дворічних переговорів в рамках СОТ про поділ квот ЄС, при цьому частина квот залишається у 27 країн ЄС, а частина йде Британії, виходячи з недавніх торгових потоків. Угода охоплює десятки квот і мільярди євро торгівлі, включаючи яловичину, птицю, рис, молочні продукти, фрукти і овочі і вино", - йдеться в заяві.

ЄС веде аналогічні переговори про пропорційний розподіл тарифних квот з 21 іншим партнером, які мають право доступу до цих квот, і вже завершив переговори з Аргентиною, Австралією, Норвегією, Пакистаном, Таїландом, Індонезією та іншими.

Після того як Комісія затвердить угоду ЄС-США, воно буде відправлена до Ради і Європейського парламенту для ратифікації.

Нагадаємо, Європарламент відмовився призначити дату голосування за торговельну угоду між ЄС та Британією, протестуючи проти того, що Євросоюз вважає внесеними Лондоном односторонніми змінами до домовленостей про Brexit щодо Північної Ірландії.