ЕС и США договорились о торговых квотах на сельхозпродукцию

Европейский Союз и Соединенные Штаты завершили переговоры по корректировке сельскохозяйственных квот ВТО после выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Это кульминация двухлетних переговоров в рамках ВТО о разделении квот ЕС, при этом часть квот остается в 27 стран ЕС, а часть идет Британии, исходя из недавних торговых потоков. Соглашение охватывает десятки квот и миллиарды евро торговли, включая говядину, птицу, рис, молочные продукты, фрукты и овощи и вино", - говорится в заявлении.

ЕС ведет аналогичные переговоры о пропорциональном распределении тарифных квот с 21 другим партнером, имеющих право доступа к этим квот, и уже завершил переговоры с Аргентиной, Австралией, Норвегией, Пакистаном, Таиландом, Индонезией и другими.

После того как Комиссия утвердит соглашение ЕС-США, оно будет отправлено ​в Европейский совет и Европарламент для ратификации.

Напомним, Европарламент отказался назначить дату голосования за торговое соглашение между ЕС и Британией, протестуя против того, что Евросоюз считает внесенными Лондоном односторонними изменениями в договоренности о Brexit по Северной Ирландии.