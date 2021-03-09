Президент ПАРЄ їде до Москви

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Гендрік Дамс відвідає з робочим візитом Москву наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розміщеному на сайті асамблеї графіку.

На сайті сказано, що візит відбудеться 15-16 березня.

Як уточнив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, під час візиту Дамс зустрінеться главою МЗС РФ, міністром юстиції, спікерами Держдуми та Ради Федерації.

Варто зазначити, що у листопаді минулого року Гендрік Дамс вже приїздив до РФ, але перервав свій візит до Москви через ймовірний контакт із зараженим коронавірусом.

Тоді були скасовані зустрічі зі спікерами Держдуми та Ради Федерації, а сам Дамс обіцяв невдовзі прибути до Москви знову.