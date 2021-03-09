Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Греция намерена открыться для иностранных туристов с 14 мая

Новый инцидент с медведем в Румынии: лыжный инструктор отвлек зверя на себя, чтобы обезопасить других

Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 100 тысяч

Глава МИД Чехии: "паспорта вакцинации" ЕС могут появиться в мае






Президент ПАСЕ едет в Москву

Вторник, 9 марта 2021, 13:44

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит с рабочим визитом Москву на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в размещенном на сайте ассамблеи графике.

На сайте сказано, что визит состоится 15-16 марта.

Как уточнил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, во время визита Дамс встретится главой МИД РФ, министром юстиции, спикерами Госдумы и Совета Федерации.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Хендрик Дамс уже приезжал в РФ, но прервал свой визит в Москву из-за вероятного контакта с зараженным коронавирусом.

Тогда были отменены встречи со спикерами Госдумы и Совета Федерации, а сам Дамс обещал вскоре прибыть в Москву снова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПАСЕ
powered by lun.ua