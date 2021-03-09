Президент ПАСЕ едет в Москву

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит с рабочим визитом Москву на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в размещенном на сайте ассамблеи графике.

На сайте сказано, что визит состоится 15-16 марта.

Как уточнил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, во время визита Дамс встретится главой МИД РФ, министром юстиции, спикерами Госдумы и Совета Федерации.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Хендрик Дамс уже приезжал в РФ, но прервал свой визит в Москву из-за вероятного контакта с зараженным коронавирусом.

Тогда были отменены встречи со спикерами Госдумы и Совета Федерации, а сам Дамс обещал вскоре прибыть в Москву снова.