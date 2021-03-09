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Кремль відреагував на порівняння "Спутника V" з "російською рулеткою"

Вівторок, 9 березня 2021, 16:20

У Кремлі вважають "прикрою" заяву голови Європейського агентства лікарських засобів (EMA), представниці Австрійського агентства з питань здоров'я Крісти Віртумер-Хохе, яка порівняла можливість екстреного схвалення в ЄС вакцини "Спутник V" з "російською рулеткою".

Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Що стосується цієї прикрої заяви, то вона як мінімум, з нашої точки зору, є некоректною", - сказав Пєсков. 

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Він додав, що "попит на вакцину і процес вакцинації в багатьох країнах цим препаратом показує його затребуваність і популярність".

Представник Кремля підкреслив, що "Спутник V" - одна з найпопулярніших в світі вакцин. 

Нагадаємо, минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), що базується в Амстердамі, розпочало експертизу вакцини "Спутник V", що є ключовим кроком до її затвердження у ЄС.

Угорщина вже схвалила "Спутник V" і почала використовувати вакцину, тоді як Чеська Республіка та Словаччина також замовили дози і заявляють, що не чекатимуть затвердження EMA.

Італійсько-російська торгова палата заявила, що як тільки російську вакцину затвердить Європейське агентство з лікарських засобів, її почнуть поширювати по всій Італії. 

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