Кремль отреагировал на сравнение "Спутника V" с "русской рулеткой"

В Кремле считают "досадным" заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представительницы Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрение в ЕС вакцины "Спутник V" с "русской рулеткой".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным", - сказал Песков.

Он добавил, что "спрос на вакцину и процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность".

Представитель Кремля подчеркнул, что "Спутник V" - одна из самых популярных в мире вакцин.

На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), базирующееся в Амстердаме, начало экспертизу вакцины "Спутник V", что является ключевым шагом к ее утверждению в ЕС.

Венгрия уже одобрила "Спутник V" и начала использовать вакцину, тогда как Чешская Республика и Словакия также заказали дозы и заявляют, что не будут ждать утверждения EMA.

Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

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