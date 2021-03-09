В ОП розраховують, що конференція з питань реформ у Вільнюсі відбудеться

Президент Володимир Зеленський цьогоріч планує відвідати Вільнюс для участі у конференції з питань реформ в Україні, яка через пандемію коронавірусу була перенесена з 2020-го на 2021 рік.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква в інтерв’ю BNS.

За словами Жовкви, уряд і ОП працюють над тим, щоб конференція цього року відбулася.

"Ми сподіваємось, що конференція відбудеться цьогоріч. Український уряд та Офіс президента вже працюють над цим. Глава держави із задоволенням приїде до Литви, щоб обговорити поступ в українських реформах та підтримку України з боку європейських партнерів", - сказав він.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень 2020 року у Вільнюсі, було перенесено.

Традиційно ключовою аудиторією конференції є іноземні та українські державні посадовці, бізнесмени високого рівня, представники країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.

П'ята міжнародна конференція з питань реформ в Україні в 2022 році запланована у Швейцарії.