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В ОП рассчитывают, что конференция по вопросам реформ в Вильнюсе состоится

Вторник, 9 марта 2021, 18:59

Президент Владимир Зеленский в этом году планирует посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020-го на 2021 год.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в интервью BNS.

По словам Жовквы, правительство и ОП работают над тем, чтобы конференция в этом году состоялась.

"Мы надеемся, что конференция состоится в этом году. Украинское правительство и Офис президента уже работают над этим. Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить прогресс в украинских реформах и поддержку Украины со стороны европейских партнеров", - сказал он.

Напомним, из-за пандемии коронавируса конференцию по вопросам реформ в Украине, запланированную на июль 2020 года в Вильнюсе, было перенесено.

Традиционно ключевой аудиторией конференции являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены высокого уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

Пятая международная конференция по вопросам реформ в Украине в 2022 году запланирована в Швейцарии. 

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