Чехия начала отправлять тяжелых коронапациентов за границу
Во вторник на юг Польши была доставлена первая коронапациентка из Чехии, поскольку у страны осталось мало мест для приема больных в отделениях интенсивной терапии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
68-летняя женщина была переведена в город Рацибож в Польше из клиники в городе Усти-над-Орлици в Пардубицком крае.
Министр иностранных дел Томаш Петршичек сообщил, что еще шесть пациентов из другого региона должны быть доставлены в Германию.
Пардубицкий край первым из 14 регионов страны заявил, что на прошлой неделе отделения интенсивной терапии в его пяти региональных больницах были переполнены пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии.
Пльзенский край на западе Чехии выступил с аналогичным заявлением, тогда как несколько отдельных больниц в других местах были вынуждены переводить своих пациентов в клиники по всей стране.
Министр здравоохранения Ян Блатны предупредил, что эта неделя будет наиболее критичной для больниц, которые испытывают трудности.
По данным его министерства, 8478 пациентов с COVID-19 нуждались в госпитализации в понедельник.
По данным Университета Джона Хопкинса, за последние две недели семидневный показатель ежедневных смертей в Чехии вырос с 1,44 на 100 000 человек 22 февраля к 1,88 в понедельник. Этот показатель является худшим в мире.