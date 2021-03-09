Чехия начала отправлять тяжелых коронапациентов за границу

Во вторник на юг Польши была доставлена ​​первая коронапациентка из Чехии, поскольку у страны осталось мало мест для приема больных в отделениях интенсивной терапии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

68-летняя женщина была переведена в город Рацибож в Польше из клиники в городе Усти-над-Орлици в Пардубицком крае.

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Министр иностранных дел Томаш Петршичек сообщил, что еще шесть пациентов из другого региона должны быть доставлены в Германию.

Пардубицкий край первым из 14 регионов страны заявил, что на прошлой неделе отделения интенсивной терапии в его пяти региональных больницах были переполнены пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Пльзенский край на западе Чехии выступил с аналогичным заявлением, тогда как несколько отдельных больниц в других местах были вынуждены переводить своих пациентов в клиники по всей стране.

Министр здравоохранения Ян Блатны предупредил, что эта неделя будет наиболее критичной для больниц, которые испытывают трудности.

По данным его министерства, 8478 пациентов с COVID-19 нуждались в госпитализации в понедельник.

По данным Университета Джона Хопкинса, за последние две недели семидневный показатель ежедневных смертей в Чехии вырос с 1,44 на 100 000 человек 22 февраля к 1,88 в понедельник. Этот показатель является худшим в мире.