Служил в генштабе и имеет больного ребенка: СМИ рассказали об итальянце, шпионившем для РФ

Итальянский военнослужащий, арестованный по обвинению в передаче секретной информации России, служил в генштабе Вооруженных сил Италии в Риме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Corriere della Sera.

По данным издания, спецслужбы арестовали 56-летнего капитана фрегата (аналог капитана второго ранга, - ред.) Вальтера Биоте. Он был сотрудником Третьего департамента Генштаба - отдела военной политики и планирования.

Он начинал как унтер-офицер ВМС Италии, затем стал офицером, ответственным за воздушные операции, от радиолокационного контроля до наведения истребителей-перехватчиков. Много лет служил на эсминцах, затем на авианосце "Гарибальди". После этого перешел на службу в Генштаб.

"Мы часами спрашиваем себя: возможно ли это? Это как если бы вам сказали, что человек, которому вы доверяете, совершил огромную кражу. Потому что для нас Уолтер был другом, в котором нет никаких сомнений", - рассказал один из коллег Биоте.

Биоте женат и у него четверо детей. Один из них имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящем уходе. Возможно, это стало причиной, по которой офицер решил продавать информацию.

"Русские, должно быть, очень хорошо поработали над его слабостью, над личными проблемами Уолтера", - сказала офицер, который его хорошо знает. Он подтвердил, что многим было известно, что Биоте испытывал финансовые трудности.

Напомним, сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.

Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Их арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

Российского военного выдворят из Италии, поскольку он имеет дипломатический статус.