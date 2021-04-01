У Данії центри тестування та вакцинації стали об'єктами вандалізму та підпалів

В кількох регіонах Данії в останні дні центри вакцинації і тестування на коронавірус стали об'єктами вандалізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Редекро, місті з населенням 6000 осіб на півдні Ютландії, недалеко від кордону з Німеччиною, злочинці зламали кілька покажчиків, що вказували напрямок до центрів вакцинації і тестування.

Поліція регіону підтвердила інцидент і закликала потенційних свідків зв'язатися з ними.

Інші вивіски були зафарбовані зеленою фарбою і фразами типу "До біса ВООЗ", "До біса фашистів ВООЗ" і "Корона - це брехня".

Центр вакцинації і тестування в місті Хобро в Північній Ютландії також зазнав вандалізму, вночі були вкрадені вивіски. У центрі заявили, що замінять знаки.

Тим часом, центр вакцинації в Сількеборзі, центральна Ютландія, став об'єктом спроби підпалу. Коробку з масками підпалили всередині контейнера для сміття. Потім злочинець або злочинці спробували проштовхнути контейнер через скляні двері в центр вакцинації.

Вогонь не поширився по будівлі, але поліція дуже серйозно ставиться до ситуації і шукає свідків.