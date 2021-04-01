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В Дании центры тестирования и вакцинации стали объектами вандализма и поджогов

Четверг, 1 апреля 2021, 09:01

В нескольких регионах Дании в последние дни центры вакцинации и тестирования на коронавирус стали объектами вандализма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Редекро, городе с населением 6000 человек на юге Ютландии, недалеко от границы с Германией, преступники сломали несколько указателей, указывающих направление к центрам вакцинации и тестирования.

Полиция региона подтвердила инцидент и призвала потенциальных свидетелей связаться с ними.

Другие вывески были закрашены зеленой краской и фразами типа "К черту ВОЗ", "К черту фашистов ВОЗ" и "Корона - это ложь".

Центр вакцинации и тестирования в городе Хобро в Северной Ютландии также подвергся вандализму, ночью были украдены вывески. В центре заявили, что заменят знаки.

Между тем, центр вакцинации в Силькеборге, центральная Ютландия, стал объектом попытки поджога.Коробка с масками для лица была подожжена внутри контейнера. Затем преступник или преступники попытались протолкнуть контейнер через стеклянные двери в центре вакцинации.

Огонь не распространился по зданию, но полиция очень серьезно относится к ситуации и ищет свидетелей.

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