Cанду считает чрезвычайное положение попыткой избежать роспуска парламента

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой избежать роспуска парламента и досрочных выборов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сказала в эфире на канале Jurnal TV.

Санду заявила, что введение чрезвычайного положения не выглядит как забота о здоровье граждан.

"Это пустое решение. В нем не сказано, что означает чрезвычайное положение, как эти меры помогут сократить количество случаев заражения коронавирусом. Считаю, что это попытка отложить роспуск парламета", - сказала президент.

Она добавила, что ждет от правительства конкретный план действий для того, чтобы сдержать новую волну эпидемии.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой мы находимся, я еще хочу верить, что правительство одобрит конкретные меры и скажет, что означает чрезвычайное положение [...] Если ничего не изменится - будут основания считать, что это политический спектакль", - заявила Cанду.

Напомним, 31 марта парламент по предложению правительства поддержал введение чрезвычайного положения до 30 мая. До этого чрезвычайное положение действовало только в здравоохранении.

На практике не понятно, какие именно меры предусматриваются введением чрезвычайного положения - правительство объявит их только 1 апреля, однако этот режим означает невозможность проведения любых выборов.

Напомним, Мая Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов.

29 марта она анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента, после того как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

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