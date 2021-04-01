У Британії майже третина госпіталізованих коронахворих за 4 місяці знову потрапили у лікарню

Близько третини людей, які були госпіталізовані з коронавірусом у Британії, у межах 4 місяців після цього знову потрапили у лікарню через ускладнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

При цьому, кожен восьмий з цих пацієнтів помер внаслідок ускладнень.

Такими виявилися результати моніторингу, який проводився для розуміння довгострокових наслідків перенесеної хвороби.

Хоча коронавірус асоціюється насамперед з серйозними наслідками для респіраторних органів, вірус може спричиняти наслідки також для серцево-судиної системи, печінки та нирок.

Дослідники Університетського коледжу Лондона, Офісу національної статистики та Університету Лейчестера порівняли медичні записи про близько 48 тисяч людей, яких госпіталізували з коронавірусом і виписали до 31 серпня 2020 року. Для порівняння взяли і контрольну групу із населення загалом.

Для дослідження відстежили показники повторної госпіталізаці, смерті та поставлених діагнозів.

З’ясувалося, що в середньому протягом 140 днів близько третини виписаних коронахворих знову потрапили у лікарню, і кожна восьма людина померла. Ці показники суттєво вищі, аніж у контрольної групи.

"Ці висновки викликають струрбованість, і це варто сприйняти серйозно. Можна бачити, що це далеко не легка хвороба, і стан коронахворих надалі потрібно відстежувати, щоб на ранній стадії помітити проблеми з іншими органами, - зазначає дослідник Амітава Банерджі з Університетського коледжу Лондона - Досі ми схилялися до думки, що проблеми з серцем, нирками та діабет є факторами ризику у разі зараження коронавірусом, але можемо бачити, що вони можуть ставати і ускладненнями внаслідок коронавірусу".

Показник порушення функцій багатьох органів був при цьому був вищим серед пацієнтів віком до 70 років, аніж старших, та частіше вищим серед представників етнічних меншин.