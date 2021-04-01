У Британії лише 40% людей ізолювалися, маючи симптоми коронавірусу

У Британії лише близько 40% людей ізолювалися, маючи симптоми коронавірусу, та лиш кожен п’ятий при цьому сходив на тест.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SkyNews, про це свідчать дані опитування, проведеного Агентством громадського здоров’я та Королівським коледжем Лондона.

Опитування проводилося онлайн серед респондентів віком від 16 років, що проживають у Британії - загалом 53 880 осіб. Це збірні дані за декілька хвиль опитувань, що проводилися протягом останнього року. Кожна з них охоплювала близько 2000 учасників.

Від хвилі до хвилі результати опитувань майже не змінювалися.

Лише 52% опитаних змогли чітко назвати головні симптоми коронавірусної хвороби - кашель, висока температура, втрата нюху або смаку. При цьому, з плином часу цей показник не змінився, попри численні інформаційні кампанії.

Лише 43% людей дотримувалися самоізоляції, маючи симптоми коронавірусу, та лише 18% опитаних сходили здати тест.

Причиною недотримання самоізоляції люди найчастіше називали необхідність йти на роботу або вийти у магазин за продуктами, також отримання медичної допомоги або піклування про близьку людину.

З цих причин офіційно лише отримання медичної допомоги вважається вагомою підставою для порушення самоізоляції.

Серед тих, хто найчастіше не дотримувався суворої самоізоляції - переважно чоловіки, переважно молодь, люди з низьким рівнем доходів, працівники критичної інфраструктури та робітничих професій.

"З такими низькими показниками розпізнання симптомів, тестування та повної самоізоляції, ефективність діючої у Британії системи тестування-відстеження-ізоляції залишається обмеженою", - зауважують автори дослідження.

Зазначимо, останнім часом епідемічна ситуація у Британії стабільно покращується - на відміну від більшості країн Європи.

Після піку осінньо-зимової хвилі епідемії, приріст заражень продовжує спадати. З початку березня показники здебільшого були меншими 6000 випадків. Цього понеділка у Лондоні вперше за пів року не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу щеплені вже понад 30 млн британців.

З 29 березня в країні почався другий етап скасування коронавірусних обмежень. Серед іншого, дозволяють зустрічі надворі групами до 6 осіб, відкривають тенісні корти та поля для гольфу.









