У Кремлі після вигнання Познера з Тбілісі заявили, що росіянам "небезпечно їздити до Грузії" 

У Кремлі заявили, що громадянам Росії "небезпечно їздити до Грузії" після того, як російський телеведучий Владімір Познер змушений був поїхати з Тбілісі через жорстку реакцію громадськості.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив прессекретар президента РФ Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

"У Грузії небезпечно для російських громадян. Туди просто небезпечно їздити, і росіяни мають це чітко розуміти", - цитує Пєскова "РИА Новости".

Схожою заявою відреагував і спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін, сказавши, що "радикалізм значною мірою визначає внутрішню політику Грузії", та згадавши жорстку реакцію громадянського суспільства Грузії на приїзд депутата Держдуми Сєргєя Гаврилова влітку 2019 року на Міжпарламентську асамблею православ’я.

"Звісно, все це тільки руйнує Грузію. І напередодні літнього туристичного сезону це ще раз демонструє, наскільки небезпечно там перебувати для громадян нашої країни", - сказав він.

Нагадаємо, ввечері 31 березня у Тбілісі спалахнув протест через приїзд Познера, який збирався відзначити там день народження. Разом з ним прибули близько пів сотні людей.

Протестувальники заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, тому, що він не визнає територіальну цілісність країни.

Вранці 1 квітня ведучий вилетів з Грузії раніше, ніж планував. Його доставили в аеропорт у супроводі поліції з метою безпеки.

Інспекція оштрафувала готель, де гості влаштували вечірку, на 10 тисяч ларі (майже $3 тисячі) за порушення карантинних обмежень. Самого Познера оштрафували на 2000 ларі (близько 580 доларів), хоча спершу він стверджував, що уник штрафу.