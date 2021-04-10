Бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеш предстанет перед судом по делу об отмывании денег и фальсификацию документов, но с него сняли более серьезные обвинения в коррупции и получении откатов в размере 34 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Похоже, что Хосе Сократеш в качестве премьер-министра получил материальную выгоду. Есть признаки злоупотребления своим положением", - заявил суд в пятницу.

Это решение стало последним поворотом в скандале, охватившем Португалию после того, как в ноябре 2014 года полиция задержала Сократеша в аэропорту Лиссабона по обвинению в коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Сократеш, который занимал пост премьер-министра с 2005 по 2011 год, провел почти год в тюрьме и под домашним арестом до своего условного освобождения в конце 2015 года. Он всегда отрицал обвинения, объясняя, что миллионы на его банковские счета приходили как ссуды от друзей.

"Вся великая ложь обвинения рухнула. Это была огромная несправедливость ... обвинение было политически мотивированным", - сказал он репортерам после вынесения решения.

Из 31 обвинения, выдвинутого против Сократеша, до суда дошли три пункта обвинения в отмывании денег и трем в мошенничестве с документами. Что касается обвинений в коррупции, судья раскритиковала следователей за "непоследовательность" и "действия без необходимой тщательности".

Она сочла некоторые доказательства телефонного прослушивания неприемлемыми и сказала, что срок давности истек для большей части предполагаемых проступков.

"Фактов ... против обвиняемого явно недостаточно, чтобы поддержать обвинение в пассивной коррупции в любом случае", - сказала она о обвинении, согласно которому Сократеш получил откаты в размере более 20 миллионов евро от ныне несуществующего банка.

Судья также отклонила утверждения, что Сократеш брал откаты за помощь в заключении контрактов со строительной компанией, в том числе по жилищным проектам в Венесуэле; и заявления о непонятных инвестициях в прибрежный курорт на побережье Алгарве.

Нынешний премьер-министр Антониу Кошта работал министром при Сократеше и посетил своего бывшего босса в тюрьме еще в 2014 году, но сумел дистанцироваться от этого дела. Сократеш покинул Социалистическую партию в 2018 году, обвинив ведущих деятелей в поддержке выдвинутых против него обвинений.

Сократеш одержал убедительную победу на выборах 2005 года, впервые предоставив Социалистической партии абсолютное большинство в парламенте. Но его популярность резко упала на фоне европейского финансового кризиса и принятия в мае 2011 года финансовой помощи в размере 78 миллиардов евро с жесткими условиями со стороны ЕС и Международного валютного фонда. Месяц спустя избиратели выгнали его на внеочередных выборах.

После поражения Сократеш ушел в отставку с поста лидера Социалистической партии и переехал в Париж.