Президент Евросовета признался, что плохо спит после "диванного" скандала с Эрдоганом

Президент Европейского совета Шарль Мишель сожалеет о своем поведении на встрече лидеров ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и не может выбросить из головы инцидент со стулом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Handelsblatt.

"Если бы это было возможно, я бы вернулся и исправил ситуацию. Я не скрываю того факта, что с тех пор я плохо спал по ночам", - сказал Мишель.

Во время встречи Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре произошел неудобный момент.

На видео лидеров в президентском дворце в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть. В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я боялся, что если бы я отреагировал каким-то образом, я бы спровоцировал гораздо более серьезный инцидент", - добавил Мишель.

В Турции заявили, что за инцидент со стулом ответственна сторона ЕС.