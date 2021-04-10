Канцлер Австрії заявив про завершення переговорів щодо закупівлі російської вакцини
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що переговори про закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" "де-факто підійшли до кінця".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.
"Закупівля для нас можлива", - сказав Курц журналістам в суботу.
За словами канцлера, йдеться про 1 млн доз вакцини, які стануть "додатковим турбо" для австрійської кампанії вакцинації.
Раніше Курц заявляв, що не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини.
Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину. Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що готовий вести переговори про купівлю російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" напряму і без ЄС.
Німеччина досі координувала закупівлю вакцини з ЄС. Але в середу федеральна земля Баварія оголосила про підписання угоди про наміри закупити до 2,5 мільйона доз російської вакцини, якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).