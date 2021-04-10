Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке российской вакцины

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "де-факто подошли к концу".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"Закупка для нас возможна", - сказал Курц журналистам в субботу.

По словам канцлера, речь идет об 1 млн доз вакцины, которые станут "дополнительным турбо" для австрийской кампании вакцинации.

Ранее Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины.

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину. Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что готов вести переговоры о покупке российской вакцины "Спутник V" напрямую и без ЕС.

Германия до сих пор координировала закупку вакцины с ЕС. Но в среду федеральная земля Бавария объявила о подписании соглашения о намерениях закупить до 2,5 миллиона доз российской вакцины, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).