Преемник Меркель призывает партию скорее определиться с кандидатом на пост канцлера

Преемник Ангелы Меркель на посту лидера "Христианско-демократического союза" Армин Лашет призывает ХДС и ее баварского партнера "Христианский социальный союз" скорее определиться с кандидатурой на должность федерального канцлера.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом он сказал в интервью BILD am Sonntag.

По его словам, было бы хорошо, если бы ХДС и ХСС "приняли решение вместе и очень быстро".

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Хотя Лашета еще с момента избрания лидером ХДС рассматривают как вероятного кандидата на пост федерального канцлера, повести ХДС-ХСС на выборы потенциально может и лидер последней Маркус Зьодер, один из самых популярных политиков в стране. До сих пор альянс дважды выдвигал кандидата от ХСС, оба проиграли.

В последнее время внутри партий-партнеров растет давление по поводу более быстрого выбора кандидата - на фоне падения рейтингов, а также ожидаемого объявления кандидата от "Зеленых" 19 апреля. По данным последних опросов, поддержка ХДС-ХСС упала с 36% в январе до 27%, тогда как рейтинг "Зеленых" вырос с 19% до 22%.

Комментарий Лашета появился перед закрытой встречей исполнительного комитета ХДС-ХСС в воскресенье, но он отрицает, что решение может быть принято во время нее.

Дополнено: по информации AFP, Маркус Зьодер во время встречи сказал, что согласится соревноваться за пост канцлера, если "христианские демократы" поддержат его кандидатуру, пишет Der Spiegel. "Если ХДС готовы поддержать меня, я готов. Если ХДС не захотят этого, препятствий для хорошего сотрудничества не будет", - сказал он. При этом, Армин Лашет также готов выдвигать свою кандидатуру.

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Канцлер Германии Ангела Меркель уже давно заявила, что больше не будет пытаться переизбраться на должность.

Напомним, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

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