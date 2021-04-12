Глава МИД Чехии будет уволен

В Чехии будет освобожден от должности глава МИД Томаш Петршичек, его отставки раньше добивался президент Милош Земан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

В пятницу Петршичек потерпел поражение на выборах главы социал-демократов, на которых он баллотировался против вице-премьера Яна Гамачека.

"Я могу подтвердить, что узнал о своем увольнении на встрече с Яном Гамачеком", - написал Томаш Петршичек изданию в текстовом сообщении в воскресенье.

По данным чешских СМИ, пост главы МИД займет нынешний министр культуры Любомир Заоралек, он возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2014 по 2017 год.

В интервью Blesk.cz в воскресенье президент Земан заявил, что если премьер-министр Андрей Бабиш предложит ему увольнение Петршичека, он не будет его блокировать.

Земан давно домогается смены главы дипломатии. Петршичек считает, что президента раздражает то, что он обращает внимание на риски для безопасности, связанные с тендером на строительство блока на АЭС Дукованы, и его несогласие с вакцинацией несертифицированными российскими и китайскими вакцинами.

На прошлой неделе премьер Чехии объявил, что уволит главу Минздрава, который выступает против покупки российской вакцины "Спутник V".