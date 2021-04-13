Кулеба: на свіжу ескалацію РФ західні партнери реагують інакше, ніж в 2014

Глава МЗС Дмитро Кулеба відзначив зміну реакції західних партнерів України на останню ескалацію РФ у порівнянні з 2014 роком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав у інтерв'ю іспанській агенції EFE, переклад якого оприлюднила пресслужба МЗС.

"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: "Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - сказав міністр.

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Кулеба підкреслив, що Україна просить західних партнерів оцінити можливу практичну підтримку на тлі напруженості на Сході.

"Наступне питання — це, звісно, що буде далі. Ми говоримо нашим партнерам, що цінуємо політичну підтримку, яку вони нам надають, але ми також просимо їх належним чином оцінити, якою може бути їхня практична допомога, якщо Росія обере шлях ескалації.

Є багато варіантів. Деякі можуть ввести санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - відзначив міністр.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні, яке відбудеться 13 квітня в Брюсселі. Участь у ньому візьме глава МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба зможе побачитися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Також в глави МЗС України запланована зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.