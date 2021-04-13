Кулеба: на свежую эскалацию РФ западные партнеры реагируют иначе, чем в 2014

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил изменение реакции западных партнеров Украины на последнюю эскалацию РФ по сравнению с 2014 годом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в интервью испанскому агентству EFE, перевод которого обнародовала пресс-служба МИД.

"Я вижу четкое различие между 2014 годом и нынешней эскалацией. Тогда партнеры просили нас подождать, чтобы они могли понять ситуацию и так далее. Сегодня все наши партнеры четко говорят: "Мы видим, что происходит, видим, что Россия поднимает ставки, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - сказал министр.

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Кулеба подчеркнул, что Украина просит западных партнеров оценить возможную практическую поддержку на фоне напряженности на Востоке.

"Следующий вопрос - это, конечно, что будет дальше. Мы говорим нашим партнерам, что ценим политическую поддержку, которую они нам оказывают, но мы просим их должным образом оценить, какой может быть их практическая помощь, если Россия выберет путь эскалации.

Есть много вариантов. Некоторые могут ввести санкции, другие могут предоставить нам военную помощь, третьи могут поделиться разведданными и т.д.", - отметил министр.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания сил России на границе, которое состоится 13 апреля в Брюсселе. Участие в нем возьмет глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба сможет увидеться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Также у главы МИД Украины запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.