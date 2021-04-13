"Міністерство випатрали": кандидат на посаду глави МЗС Чехії відмовився від посади

Міністр культури Чехії Любомир Заоралек відмовився очолити Міністерство закордонних справ, яке він очолював з 2014 по 2017 роки.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

"Це не те міністерство, яке я залишив багато років тому", - сказав Заоралек з приводу пропозиції взяти на себе керівництво міністерством.

Заоралек визнав, що тема зовнішньої політики йому близька, але заперечує проти втручання в зовнішню політику з боку канцелярії президента і прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

"Я готовий поговорити з прем'єр-міністром, якщо він захоче це змінити. Але я не знаю, як це отримати", - сказав Заоралек.

За його словами, Міністерство закордонних справ "випатрали", а сильні повноваження були передані в інші органи влади. "Сьогодні міністерство має вагу тільки за участі прем'єр-міністра", - сказав Заоралек.

При колишньому прем'єр-міністрові Богуславі Соботці коли він був міністром закордонних справ, на відміну від нинішнього стану відомства, Заоралеку було надано повну довіру в питаннях європейської політики.

Нагадаємо, 12 квітня президент Чехії Мілош Земан звільнив Томаша Петршичека з посади міністра закордонних справ за пропозицією прем'єр-міністра.

Земан давно домагався зміни глави дипломатії. Петршичек вважає, що президента дратує те, що він звертає увагу на ризики для безпеки, пов'язані з тендером на будівництво блоку на АЕС Дуковани, та його незгода з вакцинацією несертифікованими російськими та китайськими вакцинами.