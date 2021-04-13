"Министерство выпотрошили": кандидат на пост главы МИД Чехии отказался от должности

Министр культуры Чехии Любомир Заоралек отказался возглавить Министерство иностранных дел, которое он возглавлял с 2014 по 2017 годы.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

"Это не то министерство, которое я оставил много лет назад", - сказал Заоралек по поводу предложения взять на себя руководство министерством

Заоралек признал, что тема внешней политики ему близка, но возражает против вмешательства во внешнюю политику канцелярии президента и премьер-министра Андрея Бабиша во внешнюю политику.

"Я готов поговорить с премьер-министром, если он захочет это изменить. Но я не знаю, как это получить", - сказал Заоралек.

По его словам, министерство иностранных дел было "выпотрошено", а сильные полномочия были переданы в другие сферы. "Сегодня министерство имеет вес только при участии премьер-министра", - сказал Заоралек.

При бывшем премьер-министре Богуславе Соботке, когда он был министром иностранных дел, в отличие от нынешнего состояния ведомства, ему было оказано полное доверие в вопросах европейской политике.

Напомним, президент Чехии Милош Земан уволил Томаша Петршичека с должности министра иностранных дел по предложению премьер-министра.

Земан давно добивался смены главы дипломатии. Петршичек считает, что президента раздражает то, что он обращает внимание на риски для безопасности, связанные с тендером на строительство блока на АЭС Дукованы, и его несогласие с вакцинацией несертифицированными российскими и китайскими вакцинами.