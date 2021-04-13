Голова Єврокомісії заявила Мішелю, що не допустить повторення скандалу зі стільцями

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн більше не дозволить повторення ситуації, яка склалася під час протокольної зйомки в Анкарі на переговорах за участю президента Європейської Ради Шарля Мішеля і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це фон дер Ляєн заявила на зустрічі з Мішелем, яка стала першою після їхнього візиту до Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Видання, посилаючись на джерело в комісії, пише, що фон дер Ляєн "чітко дала зрозуміти, що вона більше ніколи не дозволить подібної ситуації".

Мішель на цій зустріч висловив їй свій "глибокий жаль" і запевнив, що "такий інцидент не повинен повторитися", сказав його прессекретар.

Глава Євроради також наголосив на необхідності "не дозволити нікому розділити ЄС", додав речник.

Під час зустрічі Мішеля та фон дер Ляєн з Ердоганом в Анкарі був незручний момент. На відео лідерів у президентському палаці в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти.

Мішеля критикували через те, що він не підтримав президентку Єврокомісії в Анкарі. Багато хто вважає, що Мішель міг краще повести себе у цій ситуації, просто запропонувавши своє місце фон дер Ляєн.

Минулого тижня він визнав, що, можливо, зробив помилку, але сказав, що побоювався, що якісь його заперечення могли викликати дипломатичний інцидент.

Лідери інституцій ЄС у вівторок зустрінуться з керівниками політичних груп Європарламенту, щоб розповісти про події в Анкарі.