Глава Еврокомиссии заявила Мишелю, что не допустит повторения скандала со стульями

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен больше не позволит повторения ситуации, которая сложилась во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом фон дер Ляйен заявила на встрече с Мишелем, которая стала первой после их визита в Турцию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Издание, ссылаясь на источник в комиссии, пишет, что фон дер Ляйен "четко дала понять, что она больше никогда не позволит подобной ситуации".

Мишель на этой встрече выразил ей свое "глубокое сожаление" и заверил, что "такой инцидент не должен повториться", сказал его пресс-секретарь.

Глава Евросовета также подчеркнул необходимость "не позволить никому разделить ЕС", добавил представитель.

Во время встречи Мишеля и фон дер Ляйен с Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент. На видео лидеров в президентском дворце в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть.

Мишеля критиковали за то, что он не поддержал главу Еврокомиссии в Анкаре. Многие считают, что Мишель мог лучше повести себя в этой ситуации, просто предложив свое место фон дер Ляйен.

На прошлой неделе он признал, что, возможно, совершил ошибку, но сказал, что опасался, что какие-то его возражения могли вызвать дипломатический инцидент.

Лидеры институтов ЕС во вторник встретятся с руководителями политических групп Европарламента, чтобы рассказать о событиях в Анкаре.