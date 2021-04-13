Берлін створює окремі правила для вакцинованих від коронавірусу

Сенат Берліну готується надати більше прав людям, які вже отримали обидві дози щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Задум передбачає, що від щеплених людей не вимагатимуть робити тест для доступу до низки послуг, як це вже передбачено чинними правилами - наприклад, для відвідання другорядного магазину, перукаря або виставкової галереї.

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Передбачається, що вакцинованих містян звільнятимуть від цієї вимоги через 15 днів після того, як вони отримали другу дозу вакцини.

На початку квітня Інститут Роберта Коха у своїй доповіді Міністерству охорони здоров’я зазначив, що вакциновані люди можливо вже не відіграють значної ролі у циркуляції вірусу.

Також Сенат Берліну продовжив діючі карантинні обмеження ще на три тижні. Спершу їх встановлювали до 18 квітня.

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Нагадаємо, з 1 квітня у столиці Німеччини фактично у всіх громадських місцях і транспорті потрібно використовувати маску FFP2, а не звичайну хірургічну.

Для відвідування перукарні або другорядних магазинів потрібно у той же день отримати негативний експрес-тест на коронавірус.

Такі самі вимоги встановили для будь-яких політичних, ділових чи інших зустрічей в приміщенні - крім релігійних зібрань.

На додачу, Берлін зобов’язав всіх працівників, які контактують з клієнтами в рамках своєї роботи, двічі на тиждень здавати тест на коронавірус та обмежив вихід з дому після 21:00.