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Берлин создает отдельные правила для вакцинированных от коронавируса

Вторник, 13 апреля 2021, 16:04

Сенат Берлина готовится предоставить больше прав людям, которые уже получили обе дозы прививки от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Замысел предусматривает, что от привитых людей не будут требовать отрицательный тест для доступа к ряду услуг, как это уже предусмотрено действующими правилами - например, для посещения второстепенного магазина, парикмахера или выставочной галереи.

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Предполагается, что вакцинированных горожан будут освобождать от этого требования через 15 дней после того, как они получили вторую дозу вакцины.

В начале апреля Институт Роберта Коха в своем докладе Министерству здравоохранения отметил, что вакцинированные люди возможно уже не играют значительной роли в циркуляции вируса.

Также Сенат Берлина продолжил действующие карантинные ограничения еще на три недели. Сначала их устанавливали до 18 апреля.

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Напомним, с 1 апреля в столице Германии практически во всех общественных местах и ​​транспорте нужно использовать маску FFP2, а не обычную хирургическую.

Для посещения парикмахерской или второстепенных магазинов нужно в тот же день получить отрицательный экспресс-тест на коронавирус.

Такие же требования установили для каких-либо политических, деловых или иных встреч в помещении - кроме религиозных собраний.

В дополнение, Берлин обязал всех работников, контактирующих с клиентами в рамках своей работы, дважды в неделю сдавать тест на коронавирус и ограничил выход из дома после 21:00.

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