Завдяки локдауну, а не вакцині: Джонсон застеріг британців після послаблення карантину

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив британців, що стабільне зниження кількості заражень і смертей забезпечив передусім жорсткий карантин, а не масова кампанія щеплень від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це він сказав наступного дня після значного послаблення карантинних обмежень.

На сьогодні у Британії першу дозу вакцини отримали понад 32 млн осіб, а другу - понад 7 млн.

Тоді як у всіх країнах Європи на початку весни почалася чергова "хвиля" епідемії, у Британії після піку в січні щоденний приріст заражень стабільно знижується.

У березні країна реєструвала зазвичай близько 6 тисяч випадків. З початку квітня, майже всі показники - менші 4 тисяч.

Читайте також Британія наблизилась до здобуття колективного імунітету від коронавірусу - науковці

Водночас Борис Джонсон зауважив, що кампанія вакцинації зіграла не ключову роль у покращенні епідемічної ситуації.

"Дуже важливо, щоб кожен розумів, що спадання цифр, яке ми бачимо - госпіталізацій, смертей, кількості заражень - було досягненням не програми вакцинації. Локдаун був надзвичайно важливим у тому, щоб покращити ситуацію, і щоб ми побачили такі показники", - сказав він та наголосив, що після послаблення обмежень тенденція може змінитися.

"Коли ми починаємо відкривати країну, результатом неминуче буде більша кількість заражень і, на жаль, більше госпіталізацій та смертей. Важливо, щоб люди це розуміли", - наголосив Джонсон.

Водночас, за його словами, наразі немає причин коригувати урядовий план послаблення карантину.

Нагадаємо, з 12 квітня в Англії відкрилися всі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.

Наступний етап планується з 17 травня - ресторани й паби зможуть знову приймати гостей всередині, а більшість обмежень на зібрання надворі скасують.

За оптимістичними прогнозами, всі обмеження на соціальні контакти скасують після 21 червня.