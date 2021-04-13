Благодаря локдауну, а не вакцине: Джонсон предостерег британцев после ослабления карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев, что стабильное снижение количества заражений и смертей обеспечил прежде всего жесткий карантин, а не массовая кампания прививок от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом он сказал на следующий день после значительного ослабления карантина.

На сегодня в Британии первую дозу вакцины получили более 32 млн человек, а вторую - более 7 млн.

Тогда как во всех странах Европы в начале весны началась очередная волна эпидемии, в Британии после пика в январе ежедневный прирост заражений стабильно снижается.

В марте страна регистрировала обычно около 6000 случаев. С начала апреля, почти все показатели - меньше 4 тысяч.

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В то же время Борис Джонсон заметил, что кампания вакцинации сыграла не ключевую роль в улучшении эпидемической ситуации.

"Очень важно, чтобы каждый понимал, что падение цифр, которое мы видим - госпитализаций, смертей, количества заражений - было достижением не программы вакцинации. Локдаун был чрезвычайно важным для того, чтобы улучшить ситуацию, и чтобы мы увидели такие показатели", - сказал он и отметил, что после ослабления ограничений тенденция может измениться.

"Когда мы начинаем открывать страну, результатом неизбежно будет большее количество заражений и, к сожалению, больше госпитализаций и смертей. Важно, чтобы люди это понимали", - отметил Джонсон.

Однако, по его словам, пока нет причин корректировать правительственный план ослабления карантина.

Напомним, с 12 апреля в Англии открылись все магазины, парикмахерские, тренажерные залы и рестораны.

Следующий этап планируется с 17 мая - рестораны и пабы смогут снова принимать гостей внутри, а большинство ограничений на собрания на улице отменят.

По оптимистическим прогнозам, все ограничения на социальные контакты отменят после 21 июня.