Johnson & Johnson отложит поставки вакцины в ЕС на фоне решения регулятора США

Компания Johnson & Johnson (Janssen) решила отложить масштабные поставки своей вакцины от коронавируса в страны Европы в связи с решением регулятора США временно приостановить использование препарата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В США рекомендовали приостановить прививки вакциной после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.

Компания сообщила, что совместно с органами здравоохранения США и ЕС пересматривает данные и пока отложит масштабные поставки вакцины в Европу.

В материале Associated Press отмечается, что все эти 6 случаев произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга, в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.

При этом, всего в США сделали уже более 6,8 миллионов прививок вакциной J&J, у подавляющего большинства пациентов не было никаких или очень мягкие побочные реакции.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет о крайне редких случаях. Однако безопасность вакцин - главный приоритет", - отметила представительница регулятора Дженет Вудкок, комментируя решение.

Первые вакцины Johnson & Johnson прибыли в страны ЕС в понедельник 12 апреля - примерно через месяц после утверждения. В отличие от всех других утвержденных в Евросоюзе вакцин, для защиты необходима одна доза.

Напомним, ранее ЕМА - Европейское агентство лекарственных средств - пришло к выводу, что образование тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов является очень редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca, но преимущества использования вакцины все равно больше, чем потенциальный риск.

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