Боррель і Блінкен обговорили стягнення військ РФ до кордонів України

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі у вівторок обговорили стягнення Росією військ до українських кордонів.

Про це повідомило зовнішньополітичне відомство ЄС, пише "Європейська правда".

"Високий представник Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні і висловили глибоке занепокоєння з приводу триваючого великого скупчення російських збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що Блінкен і Боррель також домовилися продовжити спільну роботу щодо стабілізації в Афганістані і обмінялися думками про кризу в Ефіопії, торкнулися ситуації в Ірані і переговорів про повернення Спільного всеосяжного плану дій до повної реалізації.

"Високий представник і секретар Блінкен погодилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, напередодні Брюссель відвідав глава МЗС України Дмитро Кулеба, де він провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, першу двосторонню зустріч з Ентоні Блінкеном і взяв участь у засіданні комісії Україна-НАТО, де головною темою було загострення агресії РФ.